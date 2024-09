Notizie Asvis Agenda 2030 e Green Deal nelle lettere d’incarico ai Commissari europei

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) Testo di Luigi Di Marco, della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato, del 25 settembre 2024 Consulta la rassegna dal 16 al 22 settembredei nuoviIl 17 settembre Ursula von der Leyen, in conferenza stampa, ha presentato la lista dei 26 nuovi, incluso la già nominata alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, ciascuna/o scelta/o da uno Stato membro dell’Unione, diverso dallo Stato d’appartenenza della presidente. Il successivo 19 settembre, il Consiglio dell’Ue ha formalmente adottato la stessa lista in comune accordo con la presidente della Commissione.