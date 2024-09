Non è l’Italia! Ecco chi è il vero malato d’Europa e perché rischiamo di affondare anche noi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilnon è, ma la Germania. E a rivelarlo ora, in modo plastico, sono gli ultimi dati. Secondo il rapporto presentato allo “Npl Meeting” di Banca Ifis a Cernobbio, i crediti deteriorati (i non performing loans) sono in crescita in tutta Europa, salvo che in Italia, e soprattutto in Germania, dove c’è stato un aumento del 13,57%. Il portafoglio complessivo dei principali gruppi bancari, infatti, è in rialzo del 4,5% a 373 miliardi di euro allo scorso 30 giugno. In particolare – riporta l’Ansa che cita il rapporto – crescono gli stock delle bin Germania a 41 miliardi. Lo stesso valore assoluto si registra in Italia, dove però le sofferenze sono in calo dell’11%. Il portafoglio di sofferenze più elevato si evidenzia in Francia (+7,8% a 121 miliardi), mentre la Spagna vede salire gli Npl dell’1% a 76 miliardi.