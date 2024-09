“Non compro più ai miei figli tutto quello che vogliono” il racconto di una mamma anti-sprechi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 28 settembre 2024) Unaha condiviso sui social la regola adottata in famiglia per evitare camerette stracolme di giocattoli inutili e far sì che i bambini imparino a riflettere sui propri desideri, arrivando a compiere scelte più consapevoli quando si tratta di acquistare qualcosa di nuovo.