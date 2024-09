Nel cuore dell' Aspromonte coltivavano canapa stavano cercando di estirpare le piante | arrestati coniugi

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di sabato 28 settembre 2024) L’Arma dei carabinieri continua a mettere in campo un impegno incessante nella lotta contro la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, una piaga che rappresenta unae priorità per la sicurezza pubblica, specialmente in Calabria.La Locride, un’area che spesso è al centro