Negli USA accusano Zelensky di interferenze nella campagna presidenziale Chiesto il licenziamento dell’ambasciatrice ucraina

(Di sabato 28 settembre 2024) Il viaggio diStati Uniti sta scatenando una marea di polemiche nell’arena politica americana. Le parole e le azioni del presidente ucraino sono considerate da diversi senatori molto più che inopportune: delle vere e proprie ingerenzeelettorale. Le critiche a Vanceaveva innescato la diatriba già all’inizio della settimana, quando è uscita la sua intervista al New Yorker. Commentando la decisione di Trump di scegliere il senatore dell’Ohio J.D. Vance come suo candidato vicepresidente, ha immediatamente bollato quest’ultimo come troppo radicale. Il fatto che sia intenzionato a far cedere i territori ucraini alla Russia costituisce uno di segnali pericolosi mandati a Kiev. Afferma comunque di non prenderlo sul serio e di ritenere le sue uscite come puri slogan.