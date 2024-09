Napoli la Fiat Panda del terzo scudetto ai bambini del Santobono Pausilipon

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLunedì, 30 settembre 2024, alle ore 14:30, a, presso il presidio ospedaliero, in via Mario Fiore 6, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Luciano Spalletti, il Presidente dell’Associazione Artis Suavitas Aps Antonio Larizza e il Ceo di Lever Touch SpA Giovanni Liccardo consegneranno al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, Rodolfo Conenna e al Presidente e al direttore della sua Fondazione, Anna Maria Ziccardi e Flavia Matrisciano la celebreche, in occasione della conquista deldel, è stata impreziosita da un suggestivo dipinto sulla carrozzeria che riprende la sagoma del Vesuvio circondata da bande tricolori e con il fatidico numero 3, come gli scudetti vinti dalla squadra partenopea, che campeggia in alto.