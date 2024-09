Museo della Moda Mondragone un autunno tra libri e arte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) Undi eventi alla Fondazionedi Napoli , dedicato all’intreccio tra linguaggi dell’contemporaneità. Al via il 3 ottobre alle 18.00, per la sezione Letteratura in Fondazione, con la presentazione del volume di Ornella Cirillo «Città e: luoghi e protagonisti A Napoli tra fine’800 e metà’900», con gli interventi di Patrizia Ranzo e Elena Manzo. Il 14 novembre sarà la volta del libro di Stefania Giacomini «Shopping pericoloso», in cui interverranno l’on. Sandra Cioffi e lo stilista Nino Lettieri. A chiudere il ciclo Letteratura in Fondazione sarà il libro di Roberto Di Salvo «La via di casa», presentato il 12 dicembre da Annella Prisco con la visitamostra «Il Bal Blanc: Costumi di carta per bambini da un ballo di inizio secolo» .