Muore 27enne durante una battuta di caccia nel Messinese

(Di sabato 28 settembre 2024) AGI - Tragedia a San Piero Niceto, in provincia di Messina, dove un giovane di 27 anni è morto mentre era impegnato in unadiinsieme al padre. Sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile dapartito inavvertitamente proprio dall'arma del padre. Il colpo lo ha raggiunto alla testa e non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è verificata nella frazione di Serro. Il proiettile sarebbe partito in modo non volontario, ma la dinamica dei fatti è ancora incerta ed è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Milazzo che si sono recati sul posto insieme al magistrato di turno della procura di Barcellona Pozzo di Gotto che coordina le indagini.