MotoGP Martin stampa una pole da brividi nel GP di Indonesia Bagnaia in seconda fila Marquez cade

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Jorgeha conquistato laposition del Gran Premio dell’, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024, rindo distacchi notevoli a tutti i rivali. Sul tracciato di Mandalika abbiamo assistito, come previsto, a qualifiche roventi e non solo per le temperature presenti (29° per quanto riguarda l’atmosfera e ben 57° sull’asfalto), con diversi piloti che sono finiti nella ghiaiana (Marcaddirittura tre volte, una a testa per Enea Bastianini e Marco Bezzecchi). Da questo scenario non semplice è emerso uno scatenato Jorge(Ducati Pramac) che ha fermato i cronometri su un sensazionale 1:29.088 con un margine di vantaggio di oltre mezzo secondo (+.535) su Marco Bezzecchi, mentre completa la primaPedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 583.