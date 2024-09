MotoGp Indonesia |  Bagnaia vince Sprint Race davanti a Bastianini e Marquez

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) Pecco Bagnaia ha vinto ladel Gp d’per la classeprecedendo il compagno di squadra Enea, per una doppietta del team Ducati factory. Terza piazza per Marc, che completa il podio. Il poleman Jorge Martin è scivolato nel corso delle prime battute della gara e, dopo esser risalito in moto, non è riuscito a entrare in zona punti. Con questo successo il pilota piemontese si è portato a dodici punti dallo spagnolo leader del mondiale.