Moto finisce contro un palo a Scandiano | morto un giovane gravissima una ragazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Reggio Emilia, 28 settembre 2024 – Un incidente mortale si è verificato poco dopo le 22 alla rotonda tra via Mazzini e via Statale a. Unè deceduto, mentre unaè in gravissime condizioni in Rianimazione a Parma, trasportata con l'elicottero decollato dal Maggiore di Bologna. I due viaggiavano su unache ha centrato un. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, la polizia locale unione Tresinaro Secchia e i vigili del fuoco.