Mo | Conte ' massacro 41mila civili peserà su causa Israele'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un conflitto senza più limiti e confini. E tutto il quadrante medio orientale si sta infiammando. Oggiche ha il diritto di esistere a proteggere i suoi cittadini, per reagire a un'azione orribile di Hamas" invece di "dispiegare una reazione mirata nei confronti dei singoli terroristi, ha deciso di distruggere qualsiasi di principio di legalità del diritto internazionale umanitario. Lo stesso principio si sta attuando in Libano. Dove piovevano i razzi di Hezbollah, non caramelle. La reazione è quella indistinta. Per difendere il suo popolo,distrugge senza distinzioni formazioni militari e". Così Giuseppea 'Accordi e disaccordi' sul Nove. "Quello che sta seminandoè uno scatenamento di odio che non basteranno decenni per sopirlo. Qui noi stiamo squarciando ferite che difficilmente si rimargineranno.