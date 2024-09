Milano Chef Rubio promuove la manifestazione del 5 ottobre a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi, sabato 28 settembre, Gabriele Rubini - in arte "" - è in giro per le vie diperre il corteo del prossimo 5contro la guerra in Medioriente tra Israele, Hamas e Hezbollah. "La vittoria è vicina. Dal 7è in atto un genocidio, una pulizia etnica", ha detto nel corso della