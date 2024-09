Milano cartello shock contro Liliana Segre al corteo pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024)alproorganizzato a. La senatrice a vita è stata rappresentata su unne con la scritta “agente sionista”. Altri cartelli con la medesima scritta hanno visto rappresentati i volti del ministro della Difesa Guido Crosetto, di John Elkann, presidente di Stellantis e di Riccardo Pacifici, ex presidente della comunità ebraica di Roma. “Siamo stufi di questa ennesima manifestazione di odio con annesse minacce personali perfino alla senatrice“, ha dichiarato Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica. “Mi domando come sia possibile che questo governo intervenga su tutto (dai Rave Party a chi manifesta in maniera nonviolenta nelle carceri), ma lasci liberi questi manifestanti di attaccare chi ha già pagato un prezzo incalcolabile nella propria vita ad Auschwitz.