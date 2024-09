Milano cartello choc contro Liliana Segre al corteo pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 28 settembre 2024)"agente sionista. È polemica per uno dei cartelli esposti oggi adurante la 51esima ma manifestazione di sostegno ai palestinesi dal 7 ottobre scorso. Nel mirino dei 300 attivisti sono finiti tra gli altri la senatrice a vitae il ministro della Difesa, Guido Crosetto, bollati come "agenti sionisti". Sventolate anche bandiere del Libano, nel giorno in cui è stata confermata l'uccisione del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah.