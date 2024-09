Milan il REPORT allenamento in vista CHAMPIONS LEAGUE | rossoneri al lavoro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 settembre 2024) Iltorna ad allenarsi dopo il 3-0 inflitto al Lecce tra le mura amiche: nel mirino la sfida diIlha ritrovato la felicità. Dopo il successo nel derby e la vittoria con il Lecce, ora isono in uno stato di salute ottimale per affrontare il Bayer Leverkusen in