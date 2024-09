Milan anche il bilancio in utile ti sorride | aumentano i ricavi ma una voce è in calo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) In casaè un momento positivo. Tre vittorie consecutive in campionato, con il derby in mezzo a impreziosire un filotto che ha portato Fonseca dall’esonero quasi sicuro al primo posto temporaneo in classifica, a quota 11, in coabitazione con il Torino. Clima sereno, vittorie e sicuramente meno pressione in attesa che la Champions possa approvare definitivamente il nuovo corso. Ciò che, invece, è stato già approvato in casaè il2023-2024. Il Cda del club meneghino si è riunito giovedì e ha messo il tutto nero su bianco: per il secondo anno consecutivo ilchiude in: 4.1 milioni dopo il +6.1 della stagione 2022-2023. Aumento importante alla: 457 milioni di euro (+13% rispetto al 2022-23). Nella cifra è compresa la plusvalenza da cessione di Sandro Tonali al Newcastle.