Migranti ritardi sui centri in Albania ma intanto si discutono le nuove strette

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 28 settembre 2024) Meno diritti per il migrante, più obblighi nei confronti delle autorità italiane e soprattutto l'ipotesi di meno soccorsi in mare. Sarebbe questo il riassunto della bozza di decreto legge che ieri è stata presentata al Consiglio dei ministri, in vista dell'apertura dei duedi accoglienza inprevista per il prossimo ottobre L'articolosuiinmasileproviene da Il Difforme.