Medioriente | Idf ucciso a Beirut capo divisione intelligence Hezbollah

(Di sabato 28 settembre 2024) Milano, 28 set. (LaPresse) – Un comandante di alto rango delladidiè statoin un attacco aereo israeliano nel sobborgo di Dahieh, nella periferia sud di, capitale del Libano, questo pomeriggio. Lo affermano le Forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui Hassan Khalil Yassin era adi un’unità incaricata di individuare i siti militari e civili in Israele da colpire. L’Idf afferma che Yassin ha lavorato a stretto contatto con le unità missilistiche e dei droni died è stato “personalmente coinvolto in piani terroristici portati avanti fin dall’inizio della guerra contro civili e soldati e ha pianificato ulteriori attacchi nei giorni successivi”. Lo riporta il Times of Israel.