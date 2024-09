Medioriente Biden | Non sapevamo di attacco Israele a Beirut

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) “Stiamo ancora raccogliendo informazioni, ma posso dirvi che gli Stati Uniti non erano a conoscenza né hanno partecipato all’azione dell’Idf”. Lo ha detto il presidente Joeriguardo all’israeliano ain cui è stato ucciso il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. “Stiamo raccogliendo altre informazioni. Avrò altro da dire quando avremo altre informazioni”, ha aggiunto il presidente parlando ai giornalisti che viaggiavano con lui in Delaware. Quanto alla possibilità che l’israeliano fosse mirato all’uccisione di Nasrallah,ha replicato: “Dobbiamo ottenere maggiori dettagli. Non ne so abbastanza per rispondere a questa domanda”.