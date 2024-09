Medici Caserta e Comune di Marcianise intesa per la promozione della salute dei giovani studenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 28 settembre 2024). L’Ordine dei-Chirurghi e degli OdontoiatriProvincia die ildihanno sottoscritto un protocollo d’nell’ambito di interventi die corretti stili di vita rivolto aglidegli istituti del territorio municipale. Il percorso si rivolge, in particolare, alle ragazze e ai ragazzi di terza media per l’anno scolastico 2024/25. Sarà avviato un percorso di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, partendo da una giornata interamente dedicata all’argomento. A sottoscrivere l’accordo il presidente dell’Ordine Carlo Manzi e il sindaco diAntonio Trombetta. Presenti l’assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Cicchella e per l’Ordine deiMichele Pintocommissione per la prevenzione, per la tutela dell’ambiente e del cittadino dell’Ordineno.