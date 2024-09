Manchester United-Tottenham Hotspur – pronostico formazioni e news

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo aver iniziato in modo diverso il loro cammino in Europa League, ile ilsi preparano a sfidarsi domenica 29 settembre all’Old Trafford nel match clou della Premier League. La pressione continua ad accumularsi sulle spalle di Erik ten Hag dopo il pareggio per 1-1 dei padroni di casa con l’FC Twente, mentre gli Spurs, in 10 uomini, ne hanno rifilati tre al Qarabag senza replica giovedì sera.