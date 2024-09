Maggie Smith e la grazia di dire battute feroci nel secolo delle indicibilità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 28 settembre 2024) Il primo cui ho pensato, quando ho letto che era morta, è stato Gianni Morandi, che compirà ottant’anni a dicembre. Qualcuno alla fine dell’anno scorso mi ha detto «Gianni si chiude in casa tutto l’anno, altrimenti vogliono tutti intervistarlo sui suoi ottant’anni»:, che a dicembre ne avrebbe compiuti novanta, secondo me è morta pur di non dare le immancabili interviste celebrative, che sono noiosissime se non sei abbastanza insicura da avere bisogno di celebrazioni. C’è un tic insopportabile nei giornali di questo, ed è, quando muore qualcuno con undi carriera, quello di ridurre quel qualcuno alle sue ultime tre opere, quelle che hanno qualche speranza d’essere riconosciute nei titoli da un pubblico orrendamente malato di presentismo, un pubblico che non clicca su ciò che non sa, e che non sa quasi niente.