Luna Rossa-Ineos giornata rovente a Barcellona Partenze decisive e l’incognita del poco vento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo un giorno di pausa, riparte dal punteggio di 1-1 traPrada Pirelli eBritannia la finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Quest’oggi sono in programma altre due regate, ma le condizioni meteo rischiano di far slittare i match race odierni. Le previsioni indicano infatti, tra i 5 e i 10 nodi, quindi i team si confronteranno in un contesto totalmente diverso rispetto a giovedì., dopo i segnali incoraggianti di due giorni fa (vittoria netta in gara-1, sconfitta di misura in gara-2 perdendo la partenza), vuole affondare il colpo e va a caccia del primo vero tentativo di allungo nella serie.