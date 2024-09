Luna Rossa-Ineos Britannia match annullato | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) La terza regata della finale di Louis Vuitton Cup trasi è chiusa con un nulla di fatto e nessun punto assegnato. Le due imbarcazioni non sono riuscite a chiudere la gara-3 nel tempo limite dei 45 minuti e la serie resta dunque sull’1-1 con nessun punto assegnato.Il pochissimo vento ha fatto cadere entrambe le imbarcazioni dal foil, portando ad un’ultima fase di gara molto lenta. Né gli inglesi, che si trovavano largamente in vantaggio, né gli italiani sono riuscita a riprendere velocità.nonostante il largo vantaggio non è riuscita a chiudere entro i 45 minuti di tempo limite e la regata è stata dunque annullata. “Esulta”, che così non ha perso nulla sugli inglesi. Le condizioni di poco vento hanno portanto anche al rinvio di gara-4.