Luna Rossa fortunata ma adesso trema | Ineos più veloce di poppa con poco vento?

(Di sabato 28 settembre 2024)può ritenersiper quanto successo nella seconda giornata della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.Britannia era infatti in vantaggio di 600 metri a metà del quinto lato della regata odierna, ma lo scafo di Ben Ainslie e compagni è sceso dai foil come era capitato pochi secondi prima agli uomini dello skipper Max Sirena.