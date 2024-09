Luci a San Siro il Milan piega il Lecce 3-0

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 28 settembre 2024)O (ITALPRESS) – Ilapre la sesta giornata di campionato stendendo il3-0. A Santutti i gol arrivano nel giro di cinque minuti poco prima dell’intervallo: Morata, Theo Hernandez e Pulisic mandano il “Diavolo” in Paradiso con la terza vittoria consecutiva, che vale l’aggancio momentaneo al Torino in testa alla classifica della Serie A. Fonseca conferma l’undici di partenza del derby: Morata recupera e gioca con Pulisic, Leao e Abraham in attacco. Gotti riporta Dorgu sulla linea dei difensori per sopperire all’assenza dello squalificato Guilbert. Davanti ci sono Tete Morente, Krstovic e l’ex di giornata Rebic. Inizio propositivo delche nella prima mezzora fa meglio del. Dorgu libera il sinistro potente e va di poco alto sulla traversa della porta difesa da Maignan.