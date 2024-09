L' organista Francesco Cera ospite d' eccezione al Fos 2024

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di sabato 28 settembre 2024) GALATINA - Tra gli appuntamenti del Festival Organistico del Salento non può mancare la tappa a Galatina, prevista per domenica 29 settembre alle 19,30 presso la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria. L’d’è l’, che per l’occasione presenta un programma