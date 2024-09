Lo vedono a terra e lo pensano morto | stordito dall' alcol finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) ANCONA – Lo hanno visto riverso a, immobile, ed hanno immediatamente richiesto l’ausilio del personale sanitario pensandolo. La Croce Gialla è intervenuta in via Flaminia, in zona Palombella, per soccorrere un 50enne che,, era stato trovato sull’asfalto e per cui