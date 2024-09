LIVE – Trapani-Virtus Bologna 41-54 | Serie A1 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilindi, sfida valida per la 1^ giornata dellaA1di. Prende il via il campionato con questo testa a testa tra due squadre che partono sicuramente con ambizioni diverse. In particolare, gli uomini di coach Repesa hanno dominato la scorsaA2 meritando la promozione, e vorranno stupire tutti con un roster che promette di dare spettacolo. Ma di fronte c’è una delle grandi favorite per la vittoria finale, che ha iniziato la stagione perdendo la Supercoppa contro l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 28 settembre, sul parquet del PalaShark, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.