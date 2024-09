LIVE Moto3 GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Lunetta cerca l’impresa

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio dell', quindicesimo appuntamento del Motomondialeper ciò che concerne lain scena sul Mandalika International Street Circuit. Sarà come sempre una gara contrassegnata dall'imprevedibilità, complice anche la velocità di un tracciato che ha regalato in questo weekend non poche cadute. La pole è stata strappata da un ottimo Ivan Ortolà: l'iberico in sella alla MT Helmets ha segnato in qualifica il nuovo record della pista, fermando il cronometro a 1:37.332 condividendo la prima fila con Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e con il giapponese Taiyo Furusutato (Honda Team Asia).