LIVE – Mondiali ciclismo Zurigo 2024 prova in linea donne Elite | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ladellaindeidisu strada, in corso di svolgimento a. Il titolo iridato allo femminile si assegna quest’oggi su un percorso che si preannuncia impegnativo e spettacolare, lungo 154,1 chilometri da Ulster ae con un circuito finale che le atlete dovranno affrontare per quattro volte e mezza. DOVE VEDERE LA GARA INIl duello più atteso alla vigilia è quello tra la campionessa in carica Lotte Kopecky e l’olandese Demi Vollering, ma attenzione anche a tante altre a cominciare dalla polacca Katarzyna Niewiadoma, la spagnola Mavi Garcia e perchè no anche l’australiana Grace Brown, già trionfatrice a cronometro. Le speranze dell’Italia sono tutte riposte in Elisa Longo Borghini, capitana unica delle Azzurre e sempre pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nei grandi eventi. Sportface.