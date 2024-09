LIVE – Luna Rossa-Ineos Britannia oggi sabato 28 settembre | Finali Louis Vuitton Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Tutto pronto per la terza e la quarta regata dellediCup, il torneo che selezionerà la sfidante di Emirates New Zealand in America’s Cup.28, alle 14:15 e alle 15:49si sfideranno nuovamente dopo l’1-1 della giornata di giovedì. Al via Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone e Umberto Molineris e Andrea Tesei in veste di trimmer. Tra i cyclor, Enrico Voltolini e Bruno Rosetti sono i titolarissimi. Da valutare chi inizierà con loro tra Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Paolo Simion e Luca Kirwan. “La prima è stata molto bella, ma anche la seconda che abbiamo perso, alla fine ci lascia un giudizio positivo perché abbiamo regatato bene.