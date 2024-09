LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-Ineos si entra nel vivo Il vento previsto oggi e domani

Leggi tutta la notizia su oasport

SPITHILL: "UN PRIVILEGIO AVERE QUESTA SQUADRA" LE PREVISIONI METEO PER SABATO 28 SETTEMBRE 7.10 Buongiorno amici di OA Sport. Le previsioni meteo aggiornate danno pertra 7 e 10 nodi.invece tornerà a salire: attualmente il range è tra 9 e 18 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, finale dellaCup. Sabato 28 settembre andranno in scena gara-3 e 4. Attualmente i due equipaggi si trovano in parità sul punteggio di 1-1. La serie è al meglio delle 13 regate, dunque bisognerà vincerne 7 per meritarsi il titolo di sfidante di Team New Zealand per l'America's Cup. Insomma, il cammino è ancora decisamente molto lungo.