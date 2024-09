LIVE – Conegliano-Milano 2-2 20-25 25-16 21-25 25-23 7-5 | finale Supercoppa femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) LatestualedidellaFinecodi. Si rinnova la sfida stellare che è ormai consuetudine per il campionato italiano, tra due squadre che possono contare su diverse azzurre reduci dall’oro olimpico a Parigi. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo il poker di trofei della scorsa stagione (, Coppa Italia, Scudetto e Champions League), vogliono iniziare con il piede giusto anche questa nuova annata e difendere il trofeo che detengono ininterrottamente dal 2018. Dall’altra parte della rete c’è la formazione meneghina, quest’anno guidata da Stefano Lavarini, che proverà a far saltare il pronostico che vede ancora una volta favorite le venete. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il primo trofeo della stagione? L’appuntamento è per le ore 18.