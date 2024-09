L' ispettorato forestale ai cacciatori | Massima attenzione ai lupi tenere sotto controllo i cani

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di sabato 28 settembre 2024) La stagione della caccia è iniziata ufficialmente lo scorso 15 settembre in Friuli Venezia Giulia. Federcaccia Fvg è al lavoro per vigilare sul territorio con un piano di controlli mirati in Regione per garantire il rispetto della normativa in vigore.La sicurezza deiè un altro