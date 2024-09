L’ira di Conte su Elly Schlein | Ci ha preso per cespugli del Pd? Chi apre a Renzi vuole distruggere l’M5s

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) Al mattino sulla carta, alla sera in tv. Con due interviste a distanza di poche ore Giuseppeseppellisce il progetto di campo largo dal M5s sino a Italia Viva cuiha lavorato per tutta l’estate. Troppo profondo il solco col partito di Matteo, certo, ma pure quello che pare essersi creato trae la stessa. «Non si può andare avanti a colpi di ipocrisia: ci sono dei problemi col Pd», scandisce l’ex premier ai microfoni di di “Accordi e Disaccordi”, il talk show in onda stasera sul Nove. Per«il pensiero che non viene esplicitato è: noi del Pd, forti del risultato delle elezioni europee, possiamo arrivare anche al 30%, e tutte le altre forze politiche si predisporranno con meccaniche di resistibilità a fare iper consentirci di governare in alternativa alla Meloni. I segnali e gli indizi vanno in questa direzione».