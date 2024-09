L’industria pesante ha bisogno di nuove tecnologie e mercati alternativi per diventare sostenibile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 28 settembre 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 61 di We – World Energy, il magazine di Eni Le applicazioni industriali sono responsabili globalmente di nove gigatonnellate (Gt) di Co2, circa un quarto di tutte le emissioni climalteranti legate ai consumi di energia. I contributi più significativi sono legati alle industrie pesanti, in particolare acciaio (2,6 Gt di Co2), cemento (2,4 Gt di Co2) e petrolchimico (1,3 Gt di Co2). Questi tre settori rappresentano da soli quasi il settantacinque per cento delle emissioni del settore industriale. Per stimare le emissioni future e valutare le possibili strategie di decarbonizzazione è utile concentrarsi su due parametri: i volumi di materiale prodotti in questi settori e le emissioni specifiche di Co2 per tonnellata prodotta.