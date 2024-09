Libano P Chigi | per italiani non cambia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 28 settembre 2024) 13.20 La premier Meloni ha avuto nelle ultime ore contatti telefonici con il ministro Tajani, con il ministro Crosetto e con il sottosegretario Mantovano (autoritĂ delegata per la sicurezza) sugli sviluppi della crisi in. "Pur nella sua drammaticitĂ , la situazione dei nostri connazionali,militari e civili presenti su territorio libanese non mostra profili diversi da quella dei giorni scorsi", spiega la nota in cui si sottolinea che l'Italia"conferma la necessitĂ di uno sforzo diplomatico" per far dialogare le parti in conflitto