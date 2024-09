L’EFFFETTO BOOMERANG DEL FANGO CONTRO DE MARTINO E I DANNI DEL GIORNALISMO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 28 settembre 2024) Una parte della stampa ha deciso che Stefano Deera da distruggere a priori. E così dalla scorsa primavera si è attivata la macchina del. Un monumentale e mirato attacco all’ex ballerino di Amici appena saputo che era lui il prescelto per condurre Affari Tuoi. Scelta azzeccata oltre ogni aspettativa dei vertici Rai. Abbiamo letto che Stefano era lì solo perché raccomandato dai potenti di tv e politica (leggi Arianna Meloni). La gavetta, il talento e i successi su Rai2? Un optional. Il format è indubbiamente forte e di appeal. Un nostro lettore lo ha definito un erede di Carramba che fortuna perché come la Lotteria Italia cambia la vita, lo fanno anche i Pacchi. Non è affatto vero che un conduttore vale l’altro. Gli stessi che hanno attaccato Descrivono ora che Affari Tuoi ha funzionato con chiunque. Amadeus non valeva niente? No, è falso.