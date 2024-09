Le leboline in piazza gite in bici musica e il censimento del cervo al bramito | gli eventi del 28 settembre

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di sabato 28 settembre 2024) Ecco glidi oggi, sabato 28, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected] . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Glidi oggiArezzo - In