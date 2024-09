LE IENE | AL VIA LA NUOVA STAGIONE SU ITALIA 1 TRA OSPITI REPORTAGE E INCHIESTE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 28 settembre 2024) Domenica 29 settembre in prima serata su1, al via lade “Le”. Conduce Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin studio: Achille Lauro, che presenta il suo ultimo singolo “Amore disperato”, Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful e Luigi Celeste, l’uomo che nel 2008 sparò e uccise il padre dopo l’ennesimo maltrattamento in famiglia e che oggi, dopo aver scontato la sua condanna, presenta il suo film “Familia”. Tra i servizi in onda: Filippo Roma è riuscito a far annullare la multa di 1.032 euro a Saverio Amato, il bagnino che di recente è stato al centro dell’attenzione mediatica per la sua vicenda paradossale. Il quarantaquattrenne che lavorava sulla spiaggia veneta di Ca’ Savio, nel Comune di Cavallino-Treporti, ha tratto in salvo una donna che rischiava di affogare in mare.