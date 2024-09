Lanterns | Aaron Pierre e Stephan James in lizza per il ruolo da protagonista

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 28 settembre 2024)sono i due attori scelti da HBO per ottenere undain, la nuova serie tv DC. La serie tvin breve tempo è diventato un progetto centrale nel futuro DC Universe creato da Peter Safran eGunn (i co-CEO di DC Studios), a tal proposito il casting in queste ultime settimane ha iniziato ad ottenere una cassa di risonanza importante. Con Kyle Chandler scelto per dare volto alla lanterna Hal Jordan (qui la notizia), ora il the Hollywood Reporter rivela che l’obiettivo dei produttori è passato sull’attore che interpreterà l’altra lanterna terrestre “John Stewart“.