La tensione tra Cina e Taiwan si vede anche nelle serie tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Un soldato in divisa esprime rammarico per l’attuale separazione e auspica la «riunificazione nazionale». Poi appaiono droni ed elicotteri che si fanno strada tra la resistenza rivale, portata avanti da missili antiaerei simili a quelli prodotti dagli Stati Uniti. Inizia così il sesto episodio di “Quenching”, unaprodotta dalla China Central Television, il broadcaster di Stato in. In venti minuti viene messa in scena un’ipotetica azione militare per «salvaguardare la sicurezza nazionale» e «salvaredalle minacce di secessione e interferenze esterne».