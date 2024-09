La rosa della vendetta anticipazioni del 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

La Rosa della Vendetta del 6 ottobre: Anticipazioni Dopo la sospensione della serie turca Segreti di famiglia da parte di Mediaset, che andava in onda la domenica in prima serata, il palinsesto è stato rinnovato con una nuova serie turca: La Rosa della Vendetta. Questa serie ha come protagonista Murat Unalmis, già noto al pubblico. Sarà interessante vedere come si evolveranno le vicende dei nostri personaggi preferiti. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity. Gülcemal trova Arma?an ferito nel bosco e, nonostante le proteste di quest'ultimo, lo fa salire in macchina per aiutarlo. Deva lo aspetta già in auto. Nel frattempo, a casa di Gülcemal, Ibrahim e ?pek attendono notizie insieme a Gara e Canan. ?pek chiede a Gara se si siano già incontrate in passato, ma sia lei che Ibrahim negano.