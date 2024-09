La questione da affrontare il 2 o il 3 ottobre | la rivelazione nell' oroscopo di Branko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Ariete Le condizioni di progredire ci sono, siete in grado di esprimere la vostra personalità in ogni settore anche nel lavoro, ma qui non siete sempre diplomatici. Questa volta invece dovete superare voi stessi per approfittare di questa splendida Luna in Leone, punto della vostra fortuna. Bellissima per le amicizie, propizia incontri insoliti e una conoscenza esaltante, che cancella ogni malumore lasciato, appunto, dal lavoro. Toro Mercurio, il pianeta degli affari, dei contatti, degli accordi, è positivo. Nonostante le difficoltà e le pressioni che possono nascere nei rapporti stretti - Venere e Luna sono contro - le vostre iniziative personali viaggiano bene. La vostra astronave simboleggiata da Urano il futurista, viaggia verso il futuro e presto vedrete le luci di un'alba strepitosa. Marte salva discussioni amorose con la sua energica passione.