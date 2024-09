La protesta dei ciclisti in strada Sessantatré biciclette all’alba proteggono la pista dalle auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)per proteggere laciclabile di via Francesco Sforza, ogni mattina invasa. Il flash mob “ProteggiMi“, il sesto organizzato in città, ha avuto questo risultato ieri, al raduno organizzato tra le 6.30 e le 7.30: solo dueruote (con accanto i loro proprietari) e nessun mezzo motorizzato nel corridoio riservato ai. "Sono molto riconoscente a tutti coloro che hanno partecipato. Le persone erano molte di più di quelle che ci aspettavamo e questo ci fa sperare in un futuro di maggiore convivenza e rispetto urbano", commenta Marta Castronuovo, ciclista che denuncia la situazione di via Sforza dalla scorsa primavera: serpentone di macchine accanto al Policlinico, coda "determinata dai dipendenti – aveva confermato l’ospedale – che accedono alla sede amministrativa, che apre allealle 7.15".