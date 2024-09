La più grande sconfitta elettorale di sempre Dibattito pubblico del centrosinistra

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di sabato 28 settembre 2024) “La più pesantedi”. Non usa mezzi termini, Mario Zamorani, per annunciare unche lunedì 30, dalle 16.15, troverà spazio nella Sala Arengo della residenza municipale. “Sarà il primo incontro– viene spiegato - per ragionare ed analizzare la