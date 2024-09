La Noble ROM 4 3 si spinge oltre e porta la One UI 6 1 1 su questi vecchi Samsung

Leggi tutta la notizia su tuttoandroid

(Di sabato 28 settembre 2024) LaROM 4.3le novità della One UI 6.1.1 suGalaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9: ecco come installarla. L'articolo LaROM 4.3 sila One UI 6.1.1 suproviene da TuttoAndroid.