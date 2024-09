Juventus Vlahovic | Nessuna polemica nell’esultanza sta a me rispondere sul campo a queste voci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) “La vittoria rimane comunque la cosa più importante. La mia esultanza non nasconde alcuna. Ho imparato che quando fai gol sei il migliore, quando non lo fai sei il peggiore. Sta a mesul”. Lo ha dichiarato Dusan, attaccante della, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 contro il Genoa, in una partita in cui ha collezionato una doppietta. “Capitano a tutti le partite in cui mancano le occasioni da gol. La gente si aspetta molto da me ed io non scappo dalle mie responsabilità. Quando vado inio sono tranquillo, perché do sempre il massimo e non ho rimpianti”. Un elogio a Conceicao, autore del gol del 3-0: “E’ appena arrivato e sa parlare già l’italiano. Ci vuole tempo per inserirsi e lo sa anche lui. Non ha bisogno dei miei consigli, perché è un giocatore fortissimo”.